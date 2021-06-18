Виктор Филоненко • 18 июня 2021 в 13:46
Новости
Только для подписчиков
Авторынок Эстонии: продажи растут, автомобили дорожают
Рост эстонского авторынка второй месяц подряд измеряется трёхзначными числами. Так, в апреле продажи новых легковых машин выросли на 190%. В мае рост продаж происходил уже не столь бурно и составил «всего лишь» 100%.
Среди марок легковых автомобилей есть особо отличившиеся. Так, майские продажи Subaru взлетели сразу на 411%. Фото: Subaru
За май в Эстонии было куплено 2215 новых легковых автомобилей, что вдвое больше, чем годом ранее. Причина тому - коронавирус и карантинные ограничения, из-за которых прошлой весной авторынок упал «ниже бампера», а низкая база сравнения способствует появлению впечатляющих цифр. По сравнению с позапрошлогодним майским результатом продажи нынешнего года также выглядят неплохо. И это несмотря на рост цен и вызванные дефицитом микрочипов длительные сроки поставки автомобилей.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме