Авторынок Эстонии: продажи растут, автомобили дорожают

Рост эстонского авторынка второй месяц подряд измеряется трёхзначными числами. Так, в апреле продажи новых легковых машин выросли на 190%. В мае рост продаж происходил уже не столь бурно и составил «всего лишь» 100%.

Среди марок легковых автомобилей есть особо отличившиеся. Так, майские продажи Subaru взлетели сразу на 411%. Фото: Subaru

За май в Эстонии было куплено 2215 новых легковых автомобилей, что вдвое больше, чем годом ранее. Причина тому - коронавирус и карантинные ограничения, из-за которых прошлой весной авторынок упал «ниже бампера», а низкая база сравнения способствует появлению впечатляющих цифр. По сравнению с позапрошлогодним майским результатом продажи нынешнего года также выглядят неплохо. И это несмотря на рост цен и вызванные дефицитом микрочипов длительные сроки поставки автомобилей.