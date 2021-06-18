Кредиторы намерены взыскать с владельца Т1 почти 120 млн евро
На первом собрании кредиторов Tallinnа Moekombinaat - обанкротившейся компании-собственника торгового центра T1 - выяснилось, что требования в общей сложности 20 кредиторов составляют 119,5 млн евро, сообщает Äripäev.
Крупнейшим кредитором является компания Lintgen Adjacent Investments S.à r.l., которая ссудила средства на строительство центра T1, а впоследствии подала заявление о банкротстве Tallinnа Moekombinaat, пишет Äripäev.
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