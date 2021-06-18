Сооман: никакого бума на рынке недвижимости не было
Комментируя недавнюю статистку недвижимости, член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что теперь даже упрямым аналитикам должно быть ясно, что никакого бума на рынке не было.
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