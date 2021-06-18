Сооман: никакого бума на рынке недвижимости не было

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. Фото: Andres Haabu

Комментируя недавнюю статистку недвижимости, член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что теперь даже упрямым аналитикам должно быть ясно, что никакого бума на рынке не было.