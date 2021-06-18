Утверждена детальная планировка Таллиннской больницы

Проект Таллиннской больницы. Фото: Tallinna Linnavolikogu

Таллиннское городское собрание утвердило на заседании 17 июня детальную планировку находящихся в Ласнамяэ участков недвижимости Нарва мнт., 129 и 129b и прилегающей к ним территории, пишет rus.err.ee.

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По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика, установление детальной планировки является важным этапом, и если все пойдет по плану, то больница совместными усилиями города и государства может быть построена к 2027 году.

"Таллинн начал проведение различных подготовительных работ, и скоро будут определены результаты международной госзакупки в части проектирования. Что касается финансирования, то полной ясности еще нет, в настоящий момент город ждет соответствующих решений Европейской комиссии и государства", - сказал Терик.

Планировкой предусмотрены здания с целевым назначением "больница", а также здания, необходимые для ее обслуживания и современного функционирования, в частности, оздоровительный центр части города, здание с гостевыми квартирами для размещения приглашенных врачей, резидентов и пр. необходимого персонала, научный центр, психиатрическая больница и/или специализированная больница с профилем сестринского обслуживания и ухода и/или узкопрофильная специализированная больница, а также здания для оказывания медицинских услуг.