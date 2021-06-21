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Латвийский банк оштрафован за нарушения в сфере борьбы с теневым капиталом

Как сообщает портал общественного латвийского вещания LSM, банк Rietumu оштрафован Комиссией по рынку финансов и капитала на 5,85 млн евро за нарушения в сфере борьбы с теневым капиталом.

Фото: TOMS KALNINS, EPA/EFE

Штраф на Rietumu Banka наложен в связи с нарушениями требований нормативных актов по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма, передает LSM.