dv.ee • 21 июня 2021 в 6:43
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Розничная Торговля

Олег Гросс: покупатели вернулись в магазины

С июня покупатели вернулись в магазины, в то время как число интернет-покупок сократилось, информирует портал Lääne-Virumaa Uudised. «Люди чаще ходят в магазин. Стоимость покупательской корзины упала», - заявил порталу предприниматель Олег Гросс.

Предприниматель Олег Гросс  Фото: Андрас Кралла

Владелец сети продовольственных магазинов Grossi Toidukaubad Олег Гросс отмечает, что с начала месяца количество покупателей в магазинах увеличилось, однако при этом покупательная способность населения не изменилась.

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