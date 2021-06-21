Олег Гросс: покупатели вернулись в магазины
С июня покупатели вернулись в магазины, в то время как число интернет-покупок сократилось, информирует портал Lääne-Virumaa Uudised. «Люди чаще ходят в магазин. Стоимость покупательской корзины упала», - заявил порталу предприниматель Олег Гросс.
Владелец сети продовольственных магазинов Grossi Toidukaubad Олег Гросс отмечает, что с начала месяца количество покупателей в магазинах увеличилось, однако при этом покупательная способность населения не изменилась.
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