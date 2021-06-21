Олег Гросс: покупатели вернулись в магазины

С июня покупатели вернулись в магазины, в то время как число интернет-покупок сократилось, информирует портал Lääne-Virumaa Uudised. «Люди чаще ходят в магазин. Стоимость покупательской корзины упала», - заявил порталу предприниматель Олег Гросс.

Предприниматель Олег Гросс Фото: Андрас Кралла

Владелец сети продовольственных магазинов Grossi Toidukaubad Олег Гросс отмечает, что с начала месяца количество покупателей в магазинах увеличилось, однако при этом покупательная способность населения не изменилась.