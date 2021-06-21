Рекордное количество сделок с недвижимостью
По данным Земельного департамента, в мае было совершено 6300 сделок купли-продажи недвижимости. Это самый высокий показатель за один месяц.
Ведомство также отмечает, что в мае 2021 года было совершено на 80% больше сделок с недвижимостью, чем за такой же месяц прошлого года.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.