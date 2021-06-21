Äripäev • 21 июня 2021 в 8:42
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Недвижимость

Рекордное количество сделок с недвижимостью

Фото: Andras Kralla

По данным Земельного департамента, в мае было совершено 6300 сделок купли-продажи недвижимости. Это самый высокий показатель за один месяц.

Ведомство также отмечает, что в мае 2021 года было совершено на 80% больше сделок с недвижимостью, чем за такой же месяц прошлого года.

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