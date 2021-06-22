Ярослав Тавгень • 22 июня 2021 в 10:33
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Недвижимость

EfTEN создал новый инвестиционный фонд

Другой инвестиционный фонд EfTEN инвестировал в проекты в том числе в литовском Каунасе.  Фото: EfTEN Capital

EfTEN создал новый фонд для инвестирования в недвижимость, и сегодня началась подписка на его паи. Минимальная сумма инвестиций в него составляет 10 евро. Компания планирует вывести этот фонд на биржу в конце этого года либо весной следующего.

Планируется, что паи этого фонда, как и любого другого, можно будет покупать в банке, пишет Postimees. Подписки будут фиксироваться в последний рабочий день каждого месяца, а паи будут переведены на счёт в течение первых 5 дней следующего месяца. Ограничений на общий объём привлечённых средств нет. При этом фонд намерен взимать плату только за те деньги, которые были инвестированы, а не за весь объём привлечённых денег.

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