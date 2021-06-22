Риск распространения коронавируса в Эстонии понижен до зеленого уровня

Уровень риска распространения коронавируса во вторник понизился со среднего (оранжевого) до низкого (зеленого).

Это означает, что распространение вируса в обществе характеризуется отдельными случаями инфекции, сообщает ERR.

Низкий уровень риска означает, что людям рекомендуется здоровое питание, подвижный образ жизни, достаточный отдых и мытье рук, а также вакцинация при первой возможности. Кроме того, не следует выходить из дома даже с легкими симптомами, консультируясь с врачом и записываясь при необходимости на тест, а также желательно установить в телефон приложение HOIA, предупреждающее о контактах с носителями вируса.

Четырехуровневая "светофорная" система оценки эпидемиологического риска была принята в Эстонии в апреле. В расчете риска учитываются семь показателей, включая среднесуточное число зараженных и смертей, доля положительных тестов, число госпитализированных, а также доля случаев заражения, в которых источник заражения остался не известен.

Предыдущее понижение уровня риска произошло 8 июня, когда он был понижен с высокого (красного) до среднего (оранжевого).