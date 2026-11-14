Назад Лидеры ЕС добавили Италию и Польшу в группу по Украине, Каллас осталась без роли посланника Лидеры ЕС договорились о составе группы, которая будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны России против Украины. В нее вошли Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, а также Европейский совет, Еврокомиссия и НАТО. Глава дипломатии ЕС и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая публично добивалась роли спецпосланника, этот пост не получила.

Решение, как пишет Euronews, приняли в пятницу, 13 ноября, на неформальном саммите в Дублине. Главной темой встречи был вопрос о спецпосланнике. Украина, США и Россия призывали ЕС назначить единого представителя. Перед саммитом премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала разноголосицу в переговорном процессе и тоже выступила за одного европейского посланника. Вместо этого лидеры расширили уже существующую группу, добавив в нее Италию и Польшу. Варшава до этого предупреждала западноевропейские страны, чтобы те не решали за Восточную Европу.

Великобритания не входит в ЕС, но участвует в формате E-три (E3) вместе с Францией и Германией. Теперь это Е5. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС полностью поддерживает текущий процесс и надеется, что он даст конкретные результаты. По его словам, лидеры согласились, что «европейская команда» состоит из институтов ЕС и пятерки стран «коалиции желающих». Канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что Берлин не уступит свое место единому посланнику. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поддержала главу дипломатии Каю Каллас. Она сказала, что ЕС сам решает, кто его представляет, и что решение уже принято.

Каллас настаивала, что представлять ЕС во внешней политике входит в ее мандат, и ссылалась на решение лидеров от июня 2024 года. Она допустила, что лидеры могут изменить этот порядок, но призвала сосредоточиться на сути переговоров. Каллас также признала, что российская делегация не хочет иметь с ней дело из-за ее «жестких» взглядов. Кошта, по оценке Euronews, отверг ее довод, сославшись на договоры ЕС. Согласно им, Союз в общей внешней политике и политике безопасности на уровне глав государств и правительств представляет председатель Европейского совета, а по вопросам компетенции Сообщества – председатель Еврокомиссии.