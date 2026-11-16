Назад «Все это крайне грустно». Пожилых людей с деменцией бросают, как котят Тысячи близких в отчаянии, поскольку помощь остается недоступной, а сил самостоятельно ухаживать за пожилым человеком в какой-то момент просто не остается. «Это одно из самых тяжелых и одиноких дел, которые приходится делать». Время от времени персонал больницы сталкивается с печальным вопросом: что делать с пожилым человеком, за которым больше никто не хочет приходить.

Foto: Liis Treimann

Матери пришло время выписываться из больницы, однако близкие перестали отвечать на телефонные звонки. Врачам пришлось искать для пожилой женщины с деменцией место в серых больничных коридорах, где она меньше всего мешала бы.

Близкие и не планировали забирать ее до тех пор, пока социальный работник больницы не возьмет ситуацию в свои руки и не поможет найти для матери место в доме ухода.

Это не единичный случай. В Эстонии тысячи людей ухаживают за близкими с деменцией и со временем сами из-за этого выгорают. Получение социальной и медицинской помощи часто превращается в сложную полосу препятствий, и люди остаются со своей бедой один на один.

Пока наконец не сломаются.

Если близкие обращаются к скорой помощи на грани отчаяния, то дома попечения используют ее совершенно иначе. Поскольку очереди длинные, а клиентов хватает, неудобных пожилых людей нередко отправляют на скорой в больницу, словно котят в корзине подбрасывают на чужой порог.