Кинотеатр Kosmos продан фирме, связанной со скандально известным бизнесменом
Компания Saturn Investments, принадлежащая владельцу сети кинотеатров Cinamon Татьяне Толстой, продала здание легендарного таллиннского кинотеатра Kosmos компании, связанной со скандально известным бизнесменом Тимо Сасом, сообщает Äripäev.
Сделка состоялась в начале мая. Новым владельцем здания стала компания TNS Sat Capital OÜ, которая еще в прошлом году называлась Cubanita OÜ. У компании есть бар Cubanita Live Cafe в центре Таллинна.
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