dv.ee • 24 июня 2021 в 11:53
Новости
Только для подписчиков
Политика

ЕС ввел новые экономические санкции против Беларуси

Евросоюз ввел новые санкции в отношении Беларуси, которые касаются, в частности, деятельности предприятий нефтехимической промышленности и продажи калийных удобрений.

Фото: KENZO TRIBOUILLARD, AFP

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета - высшего политического органа ЕС.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Политика
    Европа
    Европейский Союз
    Экономика
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи