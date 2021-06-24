ЕС ввел новые экономические санкции против Беларуси
Евросоюз ввел новые санкции в отношении Беларуси, которые касаются, в частности, деятельности предприятий нефтехимической промышленности и продажи калийных удобрений.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета - высшего политического органа ЕС.
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