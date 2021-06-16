Глава Ryanair: запрет на полеты через Беларусь не может длиться долго

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири. Фото: Shutterstock

Ограничения на использование воздушного пространства Беларуси, последовавшие в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, не могут длиться долго, передаёт слова исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири портал rus.err.ee.

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О'Лири признал, что, заставив самолет приземлиться под предлогом угрозы взрыва, власти Беларуси нарушили международные правила авиации, но, по его оценке, долгосрочный запрет на полеты необоснован: «Этот запрет ни в наших долгосрочных интересах, ни в интересах сферы авиации и пассажиров. Очень опасно политизировать право на перелёты через страны».

С ним согласился и исполнительный директор Управления гражданской авиации Великобритании Ричард Мориарти, по мнению которого следует вернуться к соблюдению протокола гражданской авиации.