Visa за 1,8 млрд евро покупает шведскую финтех-платформу Tink

Американская платежная система Visa объявила о покупке шведской финтех-платформы Tink. Сумма сделки составляет 1,8 млрд евро, сообщает "Коммерсант".

Фото: Philippe Wojazer, Reuters/Scanpix

Как отмечает издание, Visa покупает стартап по цене, существенно превышающей его оценку в ходе последнего раунда привлечения инвестиций: в декабре 2020 года компания оценивалась в 680 млн евро.