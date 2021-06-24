dv.ee • 24 июня 2021 в 13:03
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Стартапы

Visa за 1,8 млрд евро покупает шведскую финтех-платформу Tink

Американская платежная система Visa объявила о покупке шведской финтех-платформы Tink. Сумма сделки составляет 1,8 млрд евро, сообщает "Коммерсант".

Фото: Philippe Wojazer, Reuters/Scanpix

Как отмечает издание, Visa покупает стартап по цене, существенно превышающей его оценку в ходе последнего раунда привлечения инвестиций: в декабре 2020 года компания оценивалась в 680 млн евро.

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