Создатель антивируса McAfee Джон Макафи совершил самоубийство в испанской тюрьме

23 июня создатель первого коммерческого антивируса McAfee, 75-летний бизнесмен Джон Макафи покончил с собой в испанской тюрьме Brians 2 под Барселоной, сообщил Reuters адвокат предпринимателя Хавьер Виллальба. По его словам, бизнесмен совершил самоубийство после того, как впал в отчаяние, проведя в заключении девять месяцев. «Это результат жестокой системы, у которой не было причин так долго держать его в тюрьме», — заявил адвокат.

FILE PHOTO: John McAfee, co-founder of McAfee Crypto Team and CEO of Luxcore and founder of McAfee Antivirus, speaks during an interview in Havana, Cuba, July 4, 2019. Picture taken July 4, 2019. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo Фото: Alexandre Meneghini

Власти Каталонии рассказали, что охранники и медработники пытались спасти Макафи, но в итоге констатировали, что он мертв. «Все указывает на то, что это может быть смерть в результате самоубийства», — говорят в местном департаменте юстиции.

Джон Макафи покончил с собой через несколько часов после того, как Национальная судебная коллегия Испании решила экстрадировать предпринимателя в США, где ему грозило длительное тюремное заключение. Сам он говорил на судебных слушаниях в Испании, что, вернувшись в США, проведет остаток жизни в тюрьме. Макафи утверждал, что против него существует заговор, а американские власти преследуют его по политическим мотивам. Суд в ответ заявил, что не смог это подтвердить. Защита могла обжаловать решение суда в течение трех дней. Кроме того, как указывает Associated Press, экстрадицию должно было утвердить испанское правительство.

Макафи задержали 3 октября 2020 года в аэропорту Барселоны, когда он собирался лететь в Стамбул, после чего отправили под арест. Бизнесмена задержали по запросу министерства юстиции США, обвинившего его в уклонении от уплаты налогов. По версии прокуроров штата Теннесси, ведущих расследование, в 2016–2018 годах Макафи не заплатил налоги с дохода в размере 23 миллионов долларов, полученного на продвижении криптовалют, лекциях и продаже прав на историю своей жизни для документального фильма. По этим обвинениям ему грозило до 30 лет заключения. Кроме того, в Нью-Йорке его обвинили в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег, за что, как писало издание Business Insider, бизнесмену грозило пожизненное заключение. Макафи все обвинения отрицал.

Джон Макафи родился в 1945 году в графстве Глостершир в Англии, детство провел в американском штате Вирджиния. Он рос беспокойным ребенком с отцом, который «безжалостно» бил мальчика и покончил с собой, когда сыну было 15 лет, рассказал AP основатель исследовательской компании Cybersecurity Ventures Стив Морган, который работал над биографией предпринимателя.

Прежде чем выпустить первый коммерческий антивирус, Джон Макафи работал в нескольких крупных организациях, включая NASA и Xerox. В 1987 году он создал компанию McAfee Associates, которая стала одним из крупнейших в мире производителей антивирусного программного обеспечения. В 1994 году Макафи покинул компанию, а спустя еще несколько лет полностью отошел от ее управления, продал свою долю и занялся инвестициями в другие проекты. В 2011 году компания Intel купила McAfee за 7,68 миллиарда долларов. Антивирусная программа до сих пор носит имя своего создателя, она установлена более чем у 500 миллионов пользователей. Сам Макафи говорил, что не использует свое программное обеспечение, как и антивирусы вообще.