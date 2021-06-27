Дилер Peugeot сумел увеличить прибыль, несмотря на пандемию

В прошлом году компания Auto-Bon Baltic, которая в основном занимается продажей и обслуживанием автомобилей Peugeot, потеряла в странах Балтии пятую часть своего оборота, однако, несмотря на это, сумела увеличить прибыль, сообщает Äripäev.

Кроссовер Peugeot 3008 пользуется популярностью у покупателей Фото: AP/Scanpix, Luca Bruno

Годовой отчет компании показывает, что в прошлом году выручка от продаж снизилась на 18% по сравнению с 2019 годом до 81,8 миллиона евро.