dv.ee • 27 июня 2021 в 12:19
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Автомобили

Дилер Peugeot сумел увеличить прибыль, несмотря на пандемию

В прошлом году компания Auto-Bon Baltic, которая в основном занимается продажей и обслуживанием автомобилей Peugeot, потеряла в странах Балтии пятую часть своего оборота, однако, несмотря на это, сумела увеличить прибыль, сообщает Äripäev.

Кроссовер Peugeot 3008 пользуется популярностью у покупателей  Фото: AP/Scanpix, Luca Bruno

Годовой отчет компании показывает, что в прошлом году выручка от продаж снизилась на 18% по сравнению с 2019 годом до 81,8 миллиона евро.

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