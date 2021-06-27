Microsoft решила потихоньку избавиться от Skype?

В анонсированную Microsoft новую операционную систему Windows 11 впервые за много лет не будет по умолчанию интегрировано приложение для видеозвонков Skype - его заменит Microsoft Teams, сообщает BBC News.

Фото: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix

«Похоже, Microsoft убивает Skype», - написал по этому поводу технический редактор Irish & Sunday Independent Адриан Веклер.