Россия запрещает импорт кормов для животных из Эстонии и других стран
В России поэтапно запрещают импорт кормов для животных, произведенных в западных странах - якобы из-за наличия в них генно-модифицированных компонентов (ГМО), сообщает Meduza.
Первый запрет на импорт кормов был введен летом прошлого года, в марте 2021 года Россельхознадзор распорядился об очередном запрещении поставок из США, Германии, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии и других стран, информирует Meduza.
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