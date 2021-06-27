dv.ee • 27 июня 2021 в 8:14
Новости
Только для подписчиков
Россия

Россия запрещает импорт кормов для животных из Эстонии и других стран

В России поэтапно запрещают импорт кормов для животных, произведенных в западных странах - якобы из-за наличия в них генно-модифицированных компонентов (ГМО), сообщает Meduza.

Фото: Nailia Schwarz, Reuters/Scanpix

Первый запрет на импорт кормов был введен летом прошлого года, в марте 2021 года Россельхознадзор распорядился об очередном запрещении поставок из США, Германии, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии и других стран, информирует Meduza.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Россия
    Импорт
    Эстония
    Европейский Союз
    Промышленность
    Торговля
    Экспорт
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи