dv.ee • 27 июня 2021 в 11:05
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Кредиты

Верхняя планка учебного кредита осталась на уровне 2500 евро

Правительство приняло решение о том, что максимальная сумма учебного кредита в новом учебном году останется на уровне 2500 евро, сообщает ERR.

Фото: Monkeybusiness Images, Reuters/Scanpix

Повысить максимальную сумму учебного кредита, которая не менялась с лета 2019 года, предлагали коммерческие банки.

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