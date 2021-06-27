Верхняя планка учебного кредита осталась на уровне 2500 евро
Правительство приняло решение о том, что максимальная сумма учебного кредита в новом учебном году останется на уровне 2500 евро, сообщает ERR.
Повысить максимальную сумму учебного кредита, которая не менялась с лета 2019 года, предлагали коммерческие банки.
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