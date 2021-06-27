Только для подписчиков

Верхняя планка учебного кредита осталась на уровне 2500 евро

Правительство приняло решение о том, что максимальная сумма учебного кредита в новом учебном году останется на уровне 2500 евро, сообщает ERR.

Фото: Monkeybusiness Images, Reuters/Scanpix

Повысить максимальную сумму учебного кредита, которая не менялась с лета 2019 года, предлагали коммерческие банки.