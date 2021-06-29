В Эстонии отменяется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения
С 1 июля в Эстонии отменяется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, объявленная в связи с пандемией коронавируса, передает ERR.
Приказ об отмене чрезвычайной ситуации накануне подписал глава Департамента здоровья Юллар Ланно.
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