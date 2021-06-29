dv.ee • 29 июня 2021 в 5:47
Новости
Только для подписчиков
Коронавирус

В Эстонии отменяется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения

С 1 июля в Эстонии отменяется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, объявленная в связи с пандемией коронавируса, передает ERR.

Фото: Лийз Трейманн

Приказ об отмене чрезвычайной ситуации накануне подписал глава Департамента здоровья Юллар Ланно.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Коронавирус
    Кризис
    Медицина
    Здоровье
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи