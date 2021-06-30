Финский автозавод ищет сотни новых работников

Финское предприятие по сборке автомобилей Valmet Automotive намерено провести рекрутинговую онлайн-кампанию для привлечения новых работников, сообщает YLE.

Фото: Рауль Меэ

Компания сообщает в пресс-релизе, что из тысячи рабочих мест на сегодня заполнено чуть более половины.