dv.ee • 30 июня 2021 в 5:35
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Автомобильная Промышленность

Финский автозавод ищет сотни новых работников

Финское предприятие по сборке автомобилей Valmet Automotive намерено провести рекрутинговую онлайн-кампанию для привлечения новых работников, сообщает YLE.

Фото: Рауль Меэ

Компания сообщает в пресс-релизе, что из тысячи рабочих мест на сегодня заполнено чуть более половины.

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