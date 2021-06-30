dv.ee • 30 июня 2021 в 14:05
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IKEA начала набор сотрудников в тартуский пункт планирования и заказов

Фото: LIIS TREIMANN

Компания IKEA начала набор сотрудников в пункт планирования и заказов, который откроется в конце года в Тарту.

Предприятие сообщило, что ищет руководителя команды, старших специалистов по продажам и логистике, а также работников по уборке.

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    IKEA PURCHASING SERVICES (LITHUANIA), UAB
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