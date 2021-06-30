IKEA начала набор сотрудников в тартуский пункт планирования и заказов
Компания IKEA начала набор сотрудников в пункт планирования и заказов, который откроется в конце года в Тарту.
Предприятие сообщило, что ищет руководителя команды, старших специалистов по продажам и логистике, а также работников по уборке.
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