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IKEA начала набор сотрудников в тартуский пункт планирования и заказов

Фото: LIIS TREIMANN

Компания IKEA начала набор сотрудников в пункт планирования и заказов, который откроется в конце года в Тарту.

Предприятие сообщило, что ищет руководителя команды, старших специалистов по продажам и логистике, а также работников по уборке.