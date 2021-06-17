IKEA оштрафовали во Франции на 1,1 млн евро по делу о слежке

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Французский суд оштрафовал шведского ритейлера IKEA (группа Ingka) примерно на 1,1 млн евро в рамках дела о слежке за представителями профсоюзов, сотрудниками и некоторыми покупателями во Франции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.

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Судьи в суде Версаля установили, что в период между 2009 и 2012 годом французское подразделение IKEA прибегало к слежке, чтобы выявлять сотрудников, доставлявших компании проблемы, и получать информацию о недовольных покупателях.

Торговые профсоюзы обвинили французское подразделение IKEA в неправомерном получении персональных данных, в том числе за счет полицейских документов, полученных незаконным путем, и незаконном раскрытии информации.

Компании были предъявлены обвинения в получении персональных данных мошенническим путем на регулярной основе. Суд обязал ее выплатить 1 млн евро в виде штрафов и около 100 тысяч евро в качестве компенсации за причиненный ущерб.