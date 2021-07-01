Спрос на автодома и дачи-прицепы в Эстонии невероятно высок

Интерес жителей Эстонии к автодомам и дачам-прицепам этим летом огромен: клиенты пытаются скупить даже те дачи на колесах, что предназначены для сдачи в аренду, сообщает Äripäev.

Владелец компании ProREXoil Маргус Пихлак Фото: Рауль Меэ

Найти автодома (их еще называют караванами или кемперами) нынче нелегко, поскольку из-за пандемии и дефицита материалов многие производители были вынуждены остановить конвейеры, пишет Äripäev.