dv.ee • 1 июля 2021 в 6:20
Новости
Только для подписчиков
Коронавирус

В странах ЕС начинает работу единая система COVID-сертификатов

Единый цифровой сертификат вакцинации от коронавируса с сегодняшнего дня официально вступает в силу на всей территории ЕС, сообщает Euronews.

Фото: KENZO TRIBOUILLARD, AFP

Документ, доступный в цифровой или бумажной форме в виде штрих-кода, будет включать информацию о вакцинации, пройденных тестах или ​​о том, что человек уже переболел коронавирусом (потребуется подтверждение положительного результата ПЦР-теста).

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Коронавирус
    Кризис
    Европейский Союз
    Медицина
    Здоровье
    Транспорт
    Туризм
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи