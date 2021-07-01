В странах ЕС начинает работу единая система COVID-сертификатов
Единый цифровой сертификат вакцинации от коронавируса с сегодняшнего дня официально вступает в силу на всей территории ЕС, сообщает Euronews.
Документ, доступный в цифровой или бумажной форме в виде штрих-кода, будет включать информацию о вакцинации, пройденных тестах или о том, что человек уже переболел коронавирусом (потребуется подтверждение положительного результата ПЦР-теста).
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме