В странах ЕС начинает работу единая система COVID-сертификатов

Единый цифровой сертификат вакцинации от коронавируса с сегодняшнего дня официально вступает в силу на всей территории ЕС, сообщает Euronews.

Фото: KENZO TRIBOUILLARD, AFP

Документ, доступный в цифровой или бумажной форме в виде штрих-кода, будет включать информацию о вакцинации, пройденных тестах или ​​о том, что человек уже переболел коронавирусом (потребуется подтверждение положительного результата ПЦР-теста).