Европейская система COVID-сертификатов заработает 1 июля

Фото: JAIME REINA

В среду Европейский парламент на итоговом голосовании утвердил введение в ЕС коронавирусного сертификата. Система заработает с 1 июля.

Общеевропейский сертификат вакцинации будет представлять из себя документ с QR-кодом или штрих-кодом, доступный в электронном или бумажном виде. Он будет содержать информацию о том, что человек либо прошел вакцинацию, либо имеет отрицательный результат теста, либо приобрел иммунитет, переболев коронавирусом. Сертификат будет бесплатным.