Европейская система COVID-сертификатов заработает 1 июля
В среду Европейский парламент на итоговом голосовании утвердил введение в ЕС коронавирусного сертификата. Система заработает с 1 июля.
Общеевропейский сертификат вакцинации будет представлять из себя документ с QR-кодом или штрих-кодом, доступный в электронном или бумажном виде. Он будет содержать информацию о том, что человек либо прошел вакцинацию, либо имеет отрицательный результат теста, либо приобрел иммунитет, переболев коронавирусом. Сертификат будет бесплатным.
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