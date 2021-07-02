Цена квадратного метра квартиры в Таллинне впервые превысила 2300 евро

Глава бюро недвижимости 1Partner Kinnsvara Мартин Вахтер Фото: Andras Kralla/Äripäev

В июне с таллиннской недвижимостью в было совершено на 17 процентов меньше сделок, чем в мае. При этом средняя цена квадратного метра квартиры в столице выросла до 2302 евро - это самый высокий уровень в истории.

Цена квадратного метра квартиры примерно на 8 процентов выше, чем в тот же период прошлого года, отмечает глава бюро недвижимости 1Partner Kinnsvara Мартин Вахтер.