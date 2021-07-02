Кен Рохелаан • Полина Волкова • 2 июля 2021 в 8:58
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Одна из самых успешных фирм Эстонии потеряла 80% оборота
Эстонская компания Cleveron, разрабатывающая посылочные автоматы и роботов-курьеров, в прошлом году потеряла 80 процентов оборота, а ее убыток составил несколько миллионов евро.
Согласно годовому отчету компании, в 2020 году выручка от продаж Cleveron снизилась до 13,1 миллиона евро, хотя годом ранее этот показатель составлял более 66 миллионов. Cleveron закончил год с убытком в 5,3 млн евро, при этом годом ранее его чистая прибыль составляла 12,8 млн евро.
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