Байден усомнился в причастности России к хакерской атаке на сотни фирм

Президент США Джо Байден. Фото: Shutterstock

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой, от которой, в том числе, пострадала международная ИТ-компания Kaseya, стоит Россия, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Мы не уверены, что это русские. Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», — сказал Байден.

Накануне, 3 июля, Bloomberg сообщил о хакерской атаке с применением программы-вымогателя на ряд ИТ-компаний, клиентами которых являются предприятия малого и среднего бизнеса. По обновленным данным Huntress Labs, жертвами хакерской атаки стали по меньшей мере 20 поставщиков ИТ-услуг, в том числе международная компания Kaseya, а также как минимум 1 тыс. предприятий, которые являются их клиентами.

По данным Bloomberg, за нападением могла стоять «связанная с Россией» группировка REvil, которая, по заявлению ФБР, в конце мая организовала нападение на филиалы крупнейшего в мире производителя мяса JBS.