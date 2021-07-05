dv.ee • 5 июля 2021 в 5:55
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Россия

Moet Hennessy готова назвать свое шампанское "игристым вином"

Компания Moet Hennessy готова маркировать поставляемое в Россию шампанское как «игристое вино», чтобы соответствовать требованиям российского законодательства, пишет Bloomberg.

Фото: Caro / Westermann, Reuters/Scanpix

На прошлой неделе Moet Hennessy (группа LVMH) предупредила о приостановке поставок шампанского из Франции в Россию, поскольку новый российский закон разрешает использовать определение «шампанское» только в отношении продукции российских компаний, сообщает Bloomberg.

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