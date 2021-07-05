Moet Hennessy готова назвать свое шампанское "игристым вином"
Компания Moet Hennessy готова маркировать поставляемое в Россию шампанское как «игристое вино», чтобы соответствовать требованиям российского законодательства, пишет Bloomberg.
На прошлой неделе Moet Hennessy (группа LVMH) предупредила о приостановке поставок шампанского из Франции в Россию, поскольку новый российский закон разрешает использовать определение «шампанское» только в отношении продукции российских компаний, сообщает Bloomberg.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме