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Moet Hennessy готова назвать свое шампанское "игристым вином"

Компания Moet Hennessy готова маркировать поставляемое в Россию шампанское как «игристое вино», чтобы соответствовать требованиям российского законодательства, пишет Bloomberg.

Фото: Caro / Westermann, Reuters/Scanpix

На прошлой неделе Moet Hennessy (группа LVMH) предупредила о приостановке поставок шампанского из Франции в Россию, поскольку новый российский закон разрешает использовать определение «шампанское» только в отношении продукции российских компаний, сообщает Bloomberg.