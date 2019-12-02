Рублевый миллиардер производит вино в эстонской деревне

Акционер Võhu Vein Машкюр Гасымов, входящий в рейтинг самых богатых людей Петербурга, считает долги ерундой и строит большие планы в отношении своего предприятия. Фото: Частный архив

AS Võhu Vein, которое производит вино в деревне Выху волости Винни Ляэне-Вируского уезда, пытается справится с долгами. Однако акционер предприятия Машкюр Гасымов, входящий в рейтинг самых богатых людей Петербурга, считает долги ерундой и строит большие планы в отношении своего предприятия.

«Мое имущество оценивается в 40-50 миллионов евро. Понимаете, что для такого человека значит долг в размере 50 000? Америка печатает доллары при триллионных долгах, но ее почему-то никто не критикует. Наш долг - нормальное явление. Мы его выплатим», - сказал Гасымов о долге. Гасымов - бизнесмен азербайджанского происхождения с пестрым прошлым, который живет в Санкт-Петербурге и является гражданином России.