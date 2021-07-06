dv.ee • 6 июля 2021 в 5:45
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Пенсия

Около 2800 человек отказались от выхода из второй пенсионной ступени

Возможностью отказаться от своего заявления о выходе из второй пенсионной ступени уже воспользовались около 2800 человек, сообщает ERR.

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix

Почти треть из них - примерно 1000 человек - аннулировали свои заявления о выходе в течение последних трех месяцев.

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