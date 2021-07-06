Около 2800 человек отказались от выхода из второй пенсионной ступени
Возможностью отказаться от своего заявления о выходе из второй пенсионной ступени уже воспользовались около 2800 человек, сообщает ERR.
Почти треть из них - примерно 1000 человек - аннулировали свои заявления о выходе в течение последних трех месяцев.
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