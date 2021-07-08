Порт Мууга сможет обслуживать самые крупные контейнеровозы
Накануне в порт Мууга из Германии прибыли два крана, которые позволят принимать и обслуживать самые крупные контейнеровозы, передает ERR.
Ранее аналогичное оборудование на Балтике можно было встретить лишь в Санкт-Петербурге и Клайпеде.
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