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Порт Мууга сможет обслуживать самые крупные контейнеровозы

Накануне в порт Мууга из Германии прибыли два крана, которые позволят принимать и обслуживать самые крупные контейнеровозы, передает ERR.

Порт Мууга - иллюстративное фото Фото: Лийз Трейманн

Ранее аналогичное оборудование на Балтике можно было встретить лишь в Санкт-Петербурге и Клайпеде.