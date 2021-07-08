dv.ee • 8 июля 2021 в 5:26
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Порт Мууга сможет обслуживать самые крупные контейнеровозы

Накануне в порт Мууга из Германии прибыли два крана, которые позволят принимать и обслуживать самые крупные контейнеровозы, передает ERR.

Порт Мууга - иллюстративное фото  Фото: Лийз Трейманн

Ранее аналогичное оборудование на Балтике можно было встретить лишь в Санкт-Петербурге и Клайпеде.

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