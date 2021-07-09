dv.ee • 9 июля 2021 в 6:14
Новости
Только для подписчиков
Промышленность

Американский производитель урана поставит сырье на Silmet

Как сообщает ERR, американский производитель урана Energy Fuels отгрузил 20 тонн карбоната редкоземельных элементов на завод NPM Silmet в Силламяэ.

Фото: Вейко Тыкман

Это первая в истории поставка такого рода из США в Европу, информирует ERR, называя сделку исторической.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Промышленность
    Ида-Вирумаа
    Экономика
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи