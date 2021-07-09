Американский производитель урана поставит сырье на Silmet
Как сообщает ERR, американский производитель урана Energy Fuels отгрузил 20 тонн карбоната редкоземельных элементов на завод NPM Silmet в Силламяэ.
Это первая в истории поставка такого рода из США в Европу, информирует ERR, называя сделку исторической.
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