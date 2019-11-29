Silmet будет сотрудничасть с кассой по безработице

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления NPM Silmet OÜ Райво Васну подписали сегодня в Силламяэ соглашение о сотрудничестве.

NPM Silmet AS является одним из самых крупных предприятий Европы по производству редких и редкоземельных металлов, их продукция используется в автомобильной промышленности, в авиации и производстве электроники, а также в высокотехнологичных отраслях.