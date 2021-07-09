«Момент истины в сфере недвижимости наступит осенью»

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственность в 17 крупнейших городах Эстонии индекс Pindi повысился в июне на 4%, и остановился на ценовом уровне в 1771 евро/м², количество же сделок упало на целый 21%. Об этом сообщает пресс-служба компании.