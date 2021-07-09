dv.ee • 9 июля 2021 в 14:03
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Недвижимость

«Момент истины в сфере недвижимости наступит осенью»

Иллюстративное фото.   Фото: Andras Kralla

Отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственность в 17 крупнейших городах Эстонии индекс Pindi повысился в июне на 4%, и остановился на ценовом уровне в 1771 евро/м², количество же сделок упало на целый 21%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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