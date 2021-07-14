Eesti Ekspress: чиновники хотели заставить Porto Franco оплатить их собственную ошибку
Издание Eesti Ekspress опубликовало свою версию событий, приведших к задержанию и обвинению в коррупции известного предпринимателя Хиллара Тедера. Как утверждает газета, при проектировке трамвайной линии, ведущей в Таллиннский порт, выяснилось, что городские чиновники допустили ошибку, которая обошлась бы городу в сотни тысяч евро.
По данным Eesti Ekspress, чиновники собирались «повесить» свою ошибку на девелоперов Porto Franco. Когда же Тедер попытался восстановить справедливость, его арестовали.
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