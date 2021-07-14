Еврокомиссия пока не одобрила план по восстановлению экономики Эстонии

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Министры финансов стран Евросоюза одобрили планы восстановления экономики 12 стран после пандемии, Эстонии в этом списке нет, пишет rus.err.ee.

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Правительство Эстонии представило свой пакет мер позже, поэтому, как считают в эстонском представительстве в Еврокомиссии, первых новостей по согласованию стоит ждать в октябре.

Первыми поддержку из пакета помощи объемом в 750 миллиардов получат Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия, Словакия и Франция.

Выплаты будут зависеть от того, насколько государства будут внедрять обещанные реформы, которые касаются в том числе зеленого поворота и цифровых инвестиций. Свои антикризисные планы пока не представили Нидерланды и Болгария.