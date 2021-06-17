Правительство утвердило план восстановления экономики

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило план по восстановлению и укреплению экономики Эстонии, то есть программу по использованию средств перезапуска экономики Европейского Союза объемом почти в миллиард евро. Программа будет представлена Европейской комиссии, переговоры с которой продолжаются, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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По словам премьер-министра Каи Каллас, при поддержке Европейского Союза можно сделать крайне важные инвестиции в более зеленую и дигитализированную Эстонию. «Это очень важная поддержка для наших людей, предприятий и эстонской экономики в целом, чтобы справиться с влиянием коронавируса и укрепить систему здравоохранения и сеть больниц, - сказала премьер-министр. - При поддержке ЕC мы также сможем сделать инвестиции, которые послужат толчком для использования новых технологий, ускорения «зеленой революции» и обеспечения стабильности снабжения в секторе энергетики, а также инвестиции в более экологичный транспорт и лучшую доступность интернета по всей Эстонии».

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус отметила, что деньги необходимо использовать разумно: «Почти миллион евро предназначен для того, чтобы подготовить наше будущее – для инвестиций, помогающих сберечь экологию и климат, для развития цифровых возможностей, водородных технологий, больниц. Если мы будем использовать эти деньги разумно, то получим новый смарт-стимул для выхода из кризиса. Будет также решен вопрос Таллиннской больницы. Мы провели переговоры с Европейской комиссией и сможем инвестировать в медицинский городок в Ласнамяэ 280 миллионов евро».

Объем эстонского плана восстановления экономики - 982,5 млн евро. Какое точно финансирование получит Эстония из фонда ЕС (RRF), выяснится в июне 2022 года, когда Европейская комиссия на основании свежих данных о ВВП утвердит окончательный объем помощи для каждой страны Европейского Союза.

Примерно 80% программы восстановления экономики составляют инвестиции, всего частный и публичный сектор сделают на ее основании в течение шести лет в среднем 130 миллионов евро дополнительных инвестиций в год. На основании весеннего прогноза Министерства финансов можно сделать вывод, что волна дополнительных инвестиций начнется в самый оптимальный момент экономического цикла, когда экономика будет функционировать слабее своего потенциала. Поэтому риск перегрева экономики министерство считает умеренным.

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Важнейшие инвестиции связаны с зеленой и цифровой революцией, в которую планируется инвестировать более 600 миллионов евро, большую часть – в предпринимательство. Из программы через специальный фонд планируется поддержать в общем объеме 220 миллионов евро зеленую революцию на предприятиях, ввод в использование новаторских и ресурсосберегающих зеленых технологий, повышение эффективности использования ресурсов, обогащение биоресурсов, ввод в использование водородных технологий и выработку навыков, которые требуются для осуществления зеленой революции.

В рамках цифрового переворота Эстония планирует в объеме 73 миллионов евро поддержать инвестиции в дигитализацию и автоматизацию производственных процессов, предложить возможности для развития цифровых навыков и при поддержке 24 миллионов евро создать новые возможности для подключения к быстрому интернету. Публичные цифровые услуги, предназначенные для граждан и предприятий, выйдут на новый уровень: они станут реагировать на конкретные события и будут более предсказуемыми, доступ к данным будет улучшен, качество данных в регистрах, имеющих ключевую важность, вырастет, а стабильность облачной инфраструктуры государства будет лучше обеспечена.

Кроме того, планируется поддержать увеличение энергоэффективности многоквартирных и небольших жилых домов, а также ускорить зеленую революцию в энергетической экономике. В транспортной сфере при помощи фонда перезапуска экономики Европейского Союза планируется финансировать инвестиции в более экологичное железнодорожное и трамвайное сообщение. Например, программа содержит финансирование единого терминала Юлемисте, который станет частью Rail Baltic, и поддержку строительства трамвайной линии по маршруту Ванасадама в Таллинне в объеме 26 миллионов евро.

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Утверждению программы в правительстве предшествовали публичные консультации, которые проходили в период с 20 мая до 4 июня 2021. Всего свою обратную связь и предложения представили около двух десятков организаций и частных лиц. Большая часть предложений касалась деталей планируемых инвестиций и мер, до них министерства и заинтересованные стороны доберутся в сотрудничестве в ближайшие месяцы.

После утверждения программы Министерство финансов представит ее Европейской комиссии, с которой продолжаются переговоры. «Программа восстановления экономики является официальной формой, в которую следует вписать наши приоритеты и договориться с Европейской комиссией о финансировании и ожидаемых результатах. Какими будут точные условия планируемых мер, мы сформулируем в сотрудничестве министерств и других заинтересованных сторон в ближайшие месяцы. В фазе официальных переговоров с Европейской комиссией мы дополним и уточним программу, чтобы согласованные рамки позволяли эффективно и результативно использовать средства», - пояснила стратегический советник Министерства финансов Трийн Томингас. После завершения официальных переговоров, вероятно, через три месяца, Европейская комиссия даст программе свою оценку и представит ее на утверждение Совету ЕС.