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Кийк: в ходе третьей волны пандемии сферу услуг ограничивать не планируется

Если количество зараженных коронавирусом вновь начнет расти, правительство не станет вводить ограничения для предприятий сферы услуг, сообщает delfi.ee.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк Фото: Андрас Кралла

С приходом третьей волны коронавируса предприятия сферы услуг смогут вздохнуть с облегчением - государство больше не планирует напрямую ограничивать их деловую активность из-за пандемии.