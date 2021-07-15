Эстония высылает российского дипломата

Фото: Raul Mee

Сегодня, 15 июля, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту о том, что один из дипломатов посольства РФ объявлен персоной нон грата.