Эстония высылает российского дипломата
Сегодня, 15 июля, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту о том, что один из дипломатов посольства РФ объявлен персоной нон грата.
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