МИД: обвинения ФСБ в адрес эстонского консула безосновательны
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, обвинения в адрес консула Мартина Лятте, которого ФБС задержала вчера на полтора часа, безосновательны.
"Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - передаёт её слова портал ERR.
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