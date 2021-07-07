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МИД: обвинения ФСБ в адрес эстонского консула безосновательны

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Фото: Scanpix

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, обвинения в адрес консула Мартина Лятте, которого ФБС задержала вчера на полтора часа, безосновательны.

"Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - передаёт её слова портал ERR.