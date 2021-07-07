МИД Эстонии: Россия не заинтересована в добрососедских отношениях

Министерство иностранных дел осуждает задержание консула Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте и расценивает его как провокационное, сообщает ERR. "Это еще один для нас пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", - отметила представитель МИД.

Здание министерства иностранных дел в Таллинне Фото: Рауль Меэ

Эстония ожидает, что российские власти будут придерживаться принципов международного права в своем поведении, заявила руководитель отдела по связям с общественностью министерства иностранных дел Аари Леммик.