dv.ee • 15 июля 2021 в 12:46
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Транспортники: запрещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания нерационально

Иллюстративное фото.   Фото: Andras Kralla / Äripaev

Основная европейская ассоциация автомобилестроительных компаний (The European Automobile Manufacturers' Association - ACEA) предостерегла в среду Европейский Союз, назвав неверным шагом стремление Брюсселя убрать с дорог автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году, пишет rus.err.ee.

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ACEA подтвердила, что она поддерживает стремление достичь климатической нейтральности в ЕС к 2050 году, но запрет одной технологии на данном этапе является нерациональным путем.

Европейская комиссия намерена прекратить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году.

Согласно плану, средние выбросы парниковых газов от новых автомобилей должны к 2030 году снизиться на 55%, а к 2035 году - на 100% по сравнению с уровнем 2021 года.

"В результате этого все автомобили, которые будут регистрироваться с 2035 года, будут с нулевыми выбросами", - говорится в документе.

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