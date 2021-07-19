Глава VKG – о климатическом пакете: грустно, что Эстония не готова к переговорам
По словам главы сланцеперерабатывающего предприятия Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, климатическое соглашение Европейской комиссии представляет собой смесь хорошего и плохого. Однако неготовность эстонских политиков к переговорам вызывает грусть, отметил он в эфире радио Äripäev.
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