Глава VKG – о климатическом пакете: грустно, что Эстония не готова к переговорам

Ахти Асманн. Фото: Raigo Pajula

По словам главы сланцеперерабатывающего предприятия Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, климатическое соглашение Европейской комиссии представляет собой смесь хорошего и плохого. Однако неготовность эстонских политиков к переговорам вызывает грусть, отметил он в эфире радио Äripäev.