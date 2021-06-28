Специалист VKG: климатические амбиции ЕС - это "зеленое отмывание"

В то время, когда ЕС готовит еще более амбициозную версию и без того амбициозного климатического плана, которая означает выведение на пределы союза ряда экспортирующих отраслей промышленности, стараются умалчивать то, что спешка оборачивается в основном наделением еврочиновников и европолитиков дополнительной властью, а вовсе снижением температуры Земли, пишет руководитель службы регулятивных отношений концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Вильяр Кирикал.