Viljar Kirikal • 28 июня 2021 в 3:00
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Специалист VKG: климатические амбиции ЕС - это "зеленое отмывание"
В то время, когда ЕС готовит еще более амбициозную версию и без того амбициозного климатического плана, которая означает выведение на пределы союза ряда экспортирующих отраслей промышленности, стараются умалчивать то, что спешка оборачивается в основном наделением еврочиновников и европолитиков дополнительной властью, а вовсе снижением температуры Земли, пишет руководитель службы регулятивных отношений концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Вильяр Кирикал.
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