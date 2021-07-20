dv.ee • 20 июля 2021 в 15:38
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ДжеффБезос

Джефф Безос поднялся в космос на корабле New Shepard

Основатель компании Amazon и самый богатый человек планеты Джефф Безос поднялся в космос на корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin, сообщает BBC News.

Судя по всему, полетом Безос остался доволен  Фото: HANDOUT, BLUE ORIGIN / AFP

Ракета-носитель с капсулой New Shepard стартовала примерно в 16:10 по восточноевропейскому времени (09:10 EDT) с частного космодрома в пустыне на западе Техаса.

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