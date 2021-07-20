dv.ee • 20 июля 2021 в 5:57
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Джефф Безос с попутчиками отправляется в космос

Самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос сегодня отправится в космос вслед за Ричардом Брэнсоном, сообщает BBC News.

Основатель компании Amazon Джефф Безос (на рисунке справа)  Фото: JOE SKIPPER, Reuters/Scanpix

В ходе суборбитального полета космоплан New Shepard компании Безоса Blue Origin поднимется на высоту более 100 км над уровнем моря и вернется на Землю.

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