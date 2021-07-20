Джефф Безос с попутчиками отправляется в космос
Самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос сегодня отправится в космос вслед за Ричардом Брэнсоном, сообщает BBC News.
В ходе суборбитального полета космоплан New Shepard компании Безоса Blue Origin поднимется на высоту более 100 км над уровнем моря и вернется на Землю.
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