Индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 2,6%
Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в июне 2021 года повысился по сравнению с маем на 2,6% и по сравнению с июнем прошлого года на 9,4%. Об этом сообщает пресс-служба Департамента статистики.
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