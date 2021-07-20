Индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 2,6%

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в июне 2021 года повысился по сравнению с маем на 2,6% и по сравнению с июнем прошлого года на 9,4%. Об этом сообщает пресс-служба Департамента статистики.